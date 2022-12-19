Пять причин добавить куркуму в ежедневный рацион

Пять причин добавить куркуму в ежедневный рационВ её состав входит более 300 питательных веществ
Куркума не зря считается суперпродуктом. Известно, что, например, куркуминоиды, фитонутриенты, которые содержатся в ней, в пять-восемь раз эффективнее для организма, чем витамины С, Е. И вот пять причин есть куркуму каждый день.
Фото: Cleveland Clinic
Куркуму часто добавляют в различные блюда в Индии, Африке, Азии. Используется эта приправа и в традиционной индийской и китайской медицине. Вот какие преимущества для здоровья даёт куркума.
Поддерживает в норме иммунную систему. В статье, опубликованной в научном издании «Журнал клинической иммунологии», отмечается, что за счёт куркумина усиливается реакция антител, а значит, организм лучше борется с инфекциями. Кроме того, учёные доказали, что куркумин подавляет провоспалительные вещества. Полезна куркума при таких заболеваниях, как аллергия, астма, артрит, атеросклероз, болезни сердца, болезнь Альцгеймера, рак, сахарный диабет.
Поддерживает здоровье костей и суставов. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в BoneKEY Reports. Куркума препятствует потере костных минералов, поддерживает плотность костей, а также помогает в сращивании костей.
Улучшает работу мозга. Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году в «Американском журнале гериатрической психиатрии», при ежедневном употреблении куркумы у людей улучшается работа мозга, память, концентрация внимания. Такой эффект был заметен у людей без деменции. Кроме того, куркумин способен снижать токсичность свинца и кадмия.
Укрепляет здоровье пищеварительной системы. В исследовании, опубликованном в 2020 году в Nutrients, говорится, что куркумин меняет баланс бактерий в кишечнике. В результате в организме полезных бактерий становится больше.
Поддерживает здоровье волос и кожи. Научно доказано, что куркума замедляет повреждение клеток, предотвращает раннее старение.
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