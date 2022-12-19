Пять причин добавить куркуму в ежедневный рацион

В её состав входит более 300 питательных веществ

Куркума не зря считается суперпродуктом. Известно, что, например, куркуминоиды, фитонутриенты, которые содержатся в ней, в пять-восемь раз эффективнее для организма, чем витамины С, Е. И вот пять причин есть куркуму каждый день.