Пять причин отказаться от белого хлеба

Белый хлеб изготавливается из муки, которая перед этим очищается от отрубей и полезных компонентов. Также, если вы видите, что на этикетке написано, что хлеб очищен и обогащён, это значит, что в него после обработки добавили витамины группы В.

А вот что случится с вашим организмом, если вы перестанете есть белый хлеб.

У вас улучшится настроение. Исследование, результаты которого опубликованы в «Американском журнале клинического питания», показало, что продукты с высоким гликемическим индексом (включая хлеб) в больших количествах могут привести к депрессии в постменопаузу. Если вы откажитесь от белого хлеба, то заметите также, что перепады настроения у вас стали не такими резкими.