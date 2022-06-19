Пять причин отказаться от белого хлеба

Сегодня в 14:59
2 мин.
Пять причин отказаться от белого хлебаИх перечислили диетологи
Белый хлеб на самом деле не так полезен, как вы можете подумать. А если вы ограничите его потребление, то сможете наслаждаться пятью преимуществами для здоровья.
Белый хлеб изготавливается из муки, которая перед этим очищается от отрубей и полезных компонентов. Также, если вы видите, что на этикетке написано, что хлеб очищен и обогащён, это значит, что в него после обработки добавили витамины группы В.
А вот что случится с вашим организмом, если вы перестанете есть белый хлеб.
- У вас улучшится настроение. Исследование, результаты которого опубликованы в «Американском журнале клинического питания», показало, что продукты с высоким гликемическим индексом (включая хлеб) в больших количествах могут привести к депрессии в постменопаузу. Если вы откажитесь от белого хлеба, то заметите также, что перепады настроения у вас стали не такими резкими.
- Вы похудеете. Вместо белого хлеба в этом случае, как отмечает диетолог Джинан Банна, нужно употреблять цельнозерновые продукты, киноа, сладкий картофель, бурый рис. Такая пища содержит много питательных веществ и клетчатки, благодаря чему вы будете дольше ощущать сытость.
- У вас нормализуется уровень сахара в крови. Из-за белого хлеба уровень глюкозы в крови резко повышается, а потом резко падает. Поэтому лучше заметить такой хлеб на ржаной либо цельнозерновой.
- Вы станете энергичнее. Белый хлеб быстро переваривается, поэтому вы ощущаете прилив энергии сразу же после его употребления. Это может помочь, если вам нужно подкрепиться перед тренировкой, однако для ощущения сытости на долгое время нужно есть цельнозерновой хлеб или любой другой, который содержит много клетчатки.
- У вас придёт в норму холестерин. Белый хлеб считается рафинированным продуктом. Исследование, выводы которого были опубликованы в «Американском журнале клинического питания», продемонстрировало, что замена таких продуктов на цельнозерновые помогает снизить общий холестерин на два процента и холестерин ЛПНП - на пять процентов. Также известно, что снижение холестерина на один пункт способствует снижению риска возникновения инсульта или сердечного приступа на 23 процента.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.