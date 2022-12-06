Пять причин, почему лапша быстрого приготовления опасна для здоровья

Низкая пищевая ценность. Это связано с тем, что обычно лапша быстрого приготовления изготавливается из рафинированной муки. Эта мука как раз почти не содержит витаминов, минералов, клетчатки. А ещё в лапшу добавляют масло, специи, также в ней много крахмала. Всё это при регулярном употреблении способствует развитию ожирения, сахарного диабета, проблем с сосудами и сердцем и пр.