Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думали

Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думалиПодумайте о том, чтобы сделать его частью своего рациона
Молодой репчатый лук собирают обычно с апреля по май, но вообще сезоном этого продукта считается период с апреля по июнь. Вот пять причин, почему вам стоит добавлять его в свои блюда.
Разжижает кровь, полезен при повышенном давлении и сахарном диабете. В состав лука входит аллилсульфид, или аллицин. Это вещество помогает в разжижении крови. Кроме того, оно борется с высоким давлением, артериосклерозом, церебральным инфарктом, инфарктом миокарда, препятствует повышению сахара в крови.
Замедляет старение и предотвращает рак. Благодаря кверцетину, который отличается антиоксидантными свойствами, лук предотвращает появление морщин, защищает от онкологических заболеваний, простуды. В составе красного пигмента фиолетового лука содержатся антоцианы, за счёт которых снижается давление и метаболический синдром, улучшается работа печени, предотвращается процесс старения глаз, их усталость, укрепляются кровеносные сосуды. Также действуют эти вещества как антиоксиданты. Глутатион, содержащийся в луке, способствует профилактике катаракты, улучшает функционирование печени.
Служит средством профилактики гриппа и простуды. Происходит это за счёт аллилсульфида. Также это соединение помогает в лечении астмы и при пищевых отравлениях.
Помогает похудеть. Растворимая и нерастворимая клетчатка в луке избавляют организм от шлаков и предотвращают запоры, олигосахариды улучшают состав бактерий в кишечнике, а кверцетин уменьшает всасывание жиров.
Избавляет от отёков и усталости. Этому способствует калий. Если его употреблять с витамином В1, то он легко снимет усталость.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.