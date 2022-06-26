Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думали

Подумайте о том, чтобы сделать его частью своего рациона

Лук обычно выращивается с апреля по июнь, но купить его благодаря множеству сортов можно круглый год. Кроме того, этот продукт отличается рядом удивительных свойств.