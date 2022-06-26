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Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думали

Подумайте о том, чтобы сделать его частью своего рациона
Лук обычно выращивается с апреля по июнь, но купить его благодаря множеству сортов можно круглый год. Кроме того, этот продукт отличается рядом удивительных свойств.
Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думали

Молодой репчатый лук собирают обычно с апреля по май, но вообще сезоном этого продукта считается период с апреля по июнь. Вот пять причин, почему вам стоит добавлять его в свои блюда.

  1. Разжижает кровь, полезен при повышенном давлении и сахарном диабете. В состав лука входит аллилсульфид, или аллицин. Это вещество помогает в разжижении крови. Кроме того, оно борется с высоким давлением, артериосклерозом, церебральным инфарктом, инфарктом миокарда, препятствует повышению сахара в крови.

  2. Замедляет старение и предотвращает рак. Благодаря кверцетину, который отличается антиоксидантными свойствами, лук предотвращает появление морщин, защищает от онкологических заболеваний, простуды. В составе красного пигмента фиолетового лука содержатся антоцианы, за счёт которых снижается давление и метаболический синдром, улучшается работа печени, предотвращается процесс старения глаз, их усталость, укрепляются кровеносные сосуды. Также действуют эти вещества как антиоксиданты. Глутатион, содержащийся в луке, способствует профилактике катаракты, улучшает функционирование печени.

Пять причин, почему репчатый лук полезнее, чем вы думали

  1. Служит средством профилактики гриппа и простуды. Происходит это за счёт аллилсульфида. Также это соединение помогает в лечении астмы и при пищевых отравлениях.

  2. Помогает похудеть. Растворимая и нерастворимая клетчатка в луке избавляют организм от шлаков и предотвращают запоры, олигосахариды улучшают состав бактерий в кишечнике, а кверцетин уменьшает всасывание жиров.

  3. Избавляет от отёков и усталости. Этому способствует калий. Если его употреблять с витамином В1, то он легко снимет усталость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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