Пять причин, почему спать без одежды полезно

Улучшаются отношения между партнёрами. Известно, что у тех, кто спит вместе без одежды, более активно производится гормон окситоцин. Его ещё называют гормоном любви, и он снижает стресс, увеличивает близость и доверие между людьми, половое влечение.

Становится лучше интимное здоровье. Дело в том, что у женщины в интимной зоне есть множество потовых желез, а из-за нижнего белья там могут легко распространиться бактерии и развиться воспаление. Что касается мужчин, то у них улучшается качество спермы.

Помимо этого, известно, что спать голышом теплее. Это было доказано в ходе одного эксперимента. Его провела лаборатория Curiosity Lab. Мужчина и женщина должны были в спальных мешках спать без одежды. Учёные при этом замеряли температуру мешков каждые 20 минут. Выяснилось, что на протяжении всего времени температура повышалась: у мужчины - до 35,6, у женщины - до 35,3 градуса. Когда же испытуемые спали в одежде, то через 40 минут температура, наоборот, стала снижаться.

По словам профессора Ху Голян института текстильных материалов Чжэцзянского политехнического университета, подобное происходит из-за того, что при сне без одежды одеяло постепенно нагревается до нужной температуры, а затем начинает повышаться уже температура тела. Когда вы спите в пижаме, то поглощает тепло тела не одеяло, а одежда.

Некоторым всё же спать без одежды нельзя. Это люди, имеющие атопический дерматит, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.