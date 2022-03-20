Пять причин, почему спать без одежды полезно

Пять причин, почему спать без одежды полезноОбъясняет китайское издание WeChat
В «Белой книге по качеству сна китайцев за 2019 год» говорится, что 15 процентов людей, которые родились в 1990-х годах, любят спать без одежды. Но правда ли, что такой способ отдыха полезен? Ниже - о пяти плюсах этого метода.
- Улучшается качество сна. Это происходит благодаря способности кожи рассеивать тепло и регулировать температуру тела. Специалисты из Амстердамского университета выяснили, что в результате снижения температуры тела сон становится лучше.
- Кожа выглядит лучше. При сне голышом волосяные фолликулы, сальные и потовые железы работают более активно. Также во время снижения температуры кожи происходит ускорение её метаболизма.
- Быстрее сжигается жир. Американское исследование показало, что при комнатной температуре в районе 19 градусов бурого жира становится на 10 процентов больше, чем при температуре 24 градуса. А чем больше такого жира, тем быстрее эффективнее вы худеете. Однако это всего лишь научная теория.
- Улучшаются отношения между партнёрами. Известно, что у тех, кто спит вместе без одежды, более активно производится гормон окситоцин. Его ещё называют гормоном любви, и он снижает стресс, увеличивает близость и доверие между людьми, половое влечение.
- Становится лучше интимное здоровье. Дело в том, что у женщины в интимной зоне есть множество потовых желез, а из-за нижнего белья там могут легко распространиться бактерии и развиться воспаление. Что касается мужчин, то у них улучшается качество спермы.
Помимо этого, известно, что спать голышом теплее. Это было доказано в ходе одного эксперимента. Его провела лаборатория Curiosity Lab. Мужчина и женщина должны были в спальных мешках спать без одежды. Учёные при этом замеряли температуру мешков каждые 20 минут. Выяснилось, что на протяжении всего времени температура повышалась: у мужчины - до 35,6, у женщины - до 35,3 градуса. Когда же испытуемые спали в одежде, то через 40 минут температура, наоборот, стала снижаться.
По словам профессора Ху Голян института текстильных материалов Чжэцзянского политехнического университета, подобное происходит из-за того, что при сне без одежды одеяло постепенно нагревается до нужной температуры, а затем начинает повышаться уже температура тела. Когда вы спите в пижаме, то поглощает тепло тела не одеяло, а одежда.
Некоторым всё же спать без одежды нельзя. Это люди, имеющие атопический дерматит, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию.
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