Пять причин, почему у вас может болеть спина

Столкнуться с этим можно в любом возрасте

Из-за боли в спине человек может даже отказаться от любимых занятий. Считается, что такие болевые ощущения в спине появляются с возрастом, но на самом деле это далеко не единственная причина.