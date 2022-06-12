Пять причин, почему у вас может болеть спина

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Пять причин, почему у вас может болеть спинаСтолкнуться с этим можно в любом возрасте
Из-за боли в спине человек может даже отказаться от любимых занятий. Считается, что такие болевые ощущения в спине появляются с возрастом, но на самом деле это далеко не единственная причина.
Боль в спине может быть связана с большим количеством факторов. Например, с вами образом жизни, с тем, как именно вы двигаетесь, в каком состоянии ваша пищеварительная, эндокринная, нервная система. Но вот пять самых распространённых причин появления такой боли.
- Слабость мышц туловища. Если человек мало занимается спортом и много сидит, то у него могут ослабнуть мышцы живота и спины. Исправить это можно при помощи физических упражнений.
- Курение. Исследование, проведённое в США, показало, что из-за курения человек может страдать от болей в спине. Дело в том, что при курении закупориваются сосуды и ухудшается функционирование артерий. В результате повреждение артерий приводит к болевым ощущениям в спине.
- Лишний вес. Из-за лишнего веса нагрузка на мышцы увеличивается. Может влиять избыточный вес и на спину.
- Проблемы со сном. Если вы спите на старой, слишком мягкой или жёсткой кровати, то это может сказаться на состоянии вашего позвоночника. Необходимо следить за тем, чтобы тело находилось в правильном положении во время сна. Помимо этого, оказывать влияние на спину могут такие проблемы, как апноэ сна. Научные работы подтверждают, что между плохим сном и болевыми ощущениями в спине действительно есть связь.
- Проблемы с мышцами или позвоночником. Это касается таких заболеваний, как грыжа или остеоартрит.
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