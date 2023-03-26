Пять привычек, которые разрушают ваши ноги

Будьте осторожны при занятиях спортом

Если вы регулярно тренируетесь, то наверняка знаете о важности дня ног. Да и вообще сильные ноги помогают вести независимый и активный образ жизни. Также научные исследования показывают, что неврологическое здоровье человека зависит от сигналов, которые мозг получает от крупных мышц ног. Причём в той же степени, в какой и от сигналов, которые сам мозг посылает мышцам.