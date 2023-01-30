Пять признаков, что у вас проблемы со зрением из-за компьютера

Пять признаков, что у вас проблемы со зрением из-за компьютераЭтот синдром имеет особое название
Существует так называемый компьютерный зрительный синдром. Возникает он тогда, когда человек слишком много времени проводит перед экраном настольного компьютера, ноутбука и т.п.
Фото: Neovision
Если вы проводите слишком много времени перед экраном ноутбука, смартфона или другого цифрового устройства, то у вас могут начаться проблемы со зрением. На компьютерный зрительный синдром могут намекать пять признаков.
Daily Express
Характеризуется компьютерный зрительный синдром рядом проблем со здоровьем. Это сухость, раздражение глаз, головные боли, двоение в глаза, нечёткое зрение.
К счастью, существуют способы облегчить перечисленные симптомы. Вы можете, например, начать делать специальную гимнастику для глаз. Помимо этого, будет полезно есть больше фруктов, листовых овощей, защищать глаза от солнца, полноценно отдыхать.
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