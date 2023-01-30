Пять признаков, что у вас проблемы со зрением из-за компьютера

Характеризуется компьютерный зрительный синдром рядом проблем со здоровьем. Это сухость, раздражение глаз, головные боли, двоение в глаза, нечёткое зрение.

К счастью, существуют способы облегчить перечисленные симптомы. Вы можете, например, начать делать специальную гимнастику для глаз. Помимо этого, будет полезно есть больше фруктов, листовых овощей, защищать глаза от солнца, полноценно отдыхать.

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