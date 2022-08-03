Пять признаков, что у вас развивается рассеянный склероз

Не игнорируйте эти симптомы

Сельма Блэр, которая известна по таким фильмам, как «Блондинка в законе», «Хеллбой», «Жестокие игры», с самого начала очень много работала, причём постоянно - с болью. В результате в 2018 году врачи нашли у неё рассеянный склероз. На самом деле это заболевание - непредсказуемо, говорит доктор Томи Митчелл.