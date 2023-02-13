Пять признаков, что у вас серьёзное заболевание или хроническое состояние

Головокружение. Оно может появиться из-за того, что вы слишком быстро встали, или из-за обезвоживания. Из других проблем со здоровьем, на которое может указывать головокружение, - нарушение работы мозга, желудочно-кишечного тракта, проблемы со зрением или с внутренним ухом. Приводят к головокружению также слишком высокое и слишком низкое давление, болезни сердца и щитовидной железы, диабет, высокий или низкий уровень сахара в крови.