Пять признаков, что у вас вот-вот случится сердечный приступ

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что каждые 40 секунд у одного жителя Америки случается сердечный приступ. Поэтому важно вовремя распознать его признаки.

Дмитрий Невелев, заместитель директора отделения кардиологии Университетской больницы Статен-Айленда, рассказал, какие пять симптомов указывают на то, что буквально через несколько секунд у вас произойдёт сердечный приступ.