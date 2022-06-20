Пять признаков, что вам нужно отказаться от сыра

Вполне возможно, что у вас непереносимость молочных продуктов

Примерно 65 процентов населения с трудом переваривают лактозу, которая входит в состав сыра. Причин этому может быть немало. Например, это непереносимость молочных продуктов или аллергия на белок, содержащийся в сыре, - казеин. Вот пять признаков, которые указывают на то, что вам лучше не есть сыр.