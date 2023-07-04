Пять признаков, что вы чистите зубы неправильно

Скорее всего, утром и вечером вы чистите зубы «на автомате». Но чистка зубов на самом деле сложнее, чем вам может показаться. Если вы не будете уделять этому должного внимания, это может сказаться на вашей улыбке. Стоматологи Файзан Захир и Алан Кларк назвали признаки того, что вы неправильного чистите зубы.

По словам Файзана Захира из Bupa Dental Care, главный признак плохой чистки зубов - образование налёта между зубами и дёснами. Если с этих участков не удалять зубной налёт, то повысится вероятность развития кариеса. Помимо этого, будет повышен риск возникновения болезней дёсен. Чтобы решить эту проблему, чистите зубы чаще и качественнее.