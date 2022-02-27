Пять признаков, что вы должны исключить хлеб из рациона

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Пять признаков, что вы должны исключить хлеб из рационаО них пишет издание Eat This, Not That
Хлеб входит в рацион многих людей и в целом является полезным для здоровья продуктом. Однако иногда от него лучше отказаться. О таких случаях - в материале.
Согласно научным исследованиям, некоторые виды хлеба (из цельного, пророщенного зерна, с большим количеством белка) считаются полезными для организма. Они способствуют избавлению от лишних килограммов и снижению давления. При этом существуют серьёзные симптомы, свидетельствующие о том, что от хлеба нужно отказаться. Всего их пять.
- Вы набираете вес. Как показывает исследование 2014 года (опубликовано в издании BMC Public Health), при потреблении двух или более порций хлеба каждый день повышается риск появления избыточного веса или развития ожирения.
- У вас увеличивается давление. Это доказывает исследование, проведённое в 2018 году и опубликованное в Nutrients. Согласно его результатам, даже если в неделю есть всего один ломтик хлеба, это всё равно повысит вероятность возникновения повышенного давления.
- У вас возникают спазмы желудка. Как отмечают специалисты из Фонда целиакии, это может быть связано с непереносимостью глютена, который содержится в хлебе. Также люди могут сталкиваться с такими симптомами, как запор, диарея, боль, вздутие живота.
- У вас появилась сыпь. Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек (США) подчёркивает, что около 10 процентов людей с целиакией может из-за хлеба возникнуть герпетиформный дерматит. Проявляется эта болезнь как раз в виде сыпи - «маленьких папул и пузырьков».
- Вы не можете контролировать уровень сахара в крови. Другими словами, вам лучше не есть хлеб, если у вас диабет или преддиабетическое состояние. Всё дело в том, что большинство видов хлеба содержат много сахара.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ