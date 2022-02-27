Пять признаков, что вы должны исключить хлеб из рациона

Согласно научным исследованиям, некоторые виды хлеба (из цельного, пророщенного зерна, с большим количеством белка) считаются полезными для организма. Они способствуют избавлению от лишних килограммов и снижению давления. При этом существуют серьёзные симптомы, свидетельствующие о том, что от хлеба нужно отказаться. Всего их пять.

Вы набираете вес. Как показывает исследование 2014 года (опубликовано в издании BMC Public Health), при потреблении двух или более порций хлеба каждый день повышается риск появления избыточного веса или развития ожирения.