Пять признаков, что вы пьёте слишком много пива

Одна кружка пива действительно может помочь снять стресс. А вот выпить сразу несколько бутылок уже не так полезно для здоровья. Особенно негативно это влияет на организм, если вы пьёте такое количество пива регулярно. Существуют несколько признаков, указывающих, что вы употребляете слишком много этого напитка.

Вздутие живота и газы. Если вы ощущаете сильное вздутие и газообразование после большого количества пива, то это может говорить, что виноват в этом алкоголь. Если вы станете пить меньше спиртного, то избежите развития геморроя и язвы.