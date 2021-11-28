Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от еды

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Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от едыИх перечисляет «Лайф»
Как понять, склонны ли вы заедать стресс? Есть пять характерных симптомов.
Как утверждают эксперты, если для вас еда - способ забыть о каких-то негативных событиях в жизни, улучшить настроение, то это может говорить о зависимости. Всего признаков такой психологической зависимости пять.
- Эмоциональная зависимость. Другими словами, это когда вы едите не потому что голодны, а из-за депрессии или даже просто от скуки. Так вы как бы успокаиваете себя. Важно, что это может быть не обязательно высококалорийная еда - зависимость возможна и от стаканчика кофе, когда таким образом «запиваются» неприятные эмоции, стресс и т.п.
- Плохой сон. Человек не высыпается, а из-за увеличения периода бодрствования, по словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Юрия Потешкина, ему хочется есть ещё больше.
- Короткое время между приёмами пищи. Перерыв составляет всего лишь около двух часов. При этом из-за переедания возникает чувство вины, человек много говорит о своём весе, а это всё затем может привести к депрессии или усугубить это состояние. Ещё одна причина такого поведения - уменьшение уровня серотонина и сбой в работе гипоталамуса.
- Быстрое поглощение пищи. При переедании человек ест очень быстро. И часто - в одиночестве. В результате такие объёмы пищи оказываются причиной болей в желудке, а позднее человек начинает винить себя за то, что снова съел так много.
- Выбор вредных продуктов. Часто люди, страдающие перееданием, едят ночью и вечером именно вредные продукты. Таким образом человек словно наказывает себя.
Вообще компульсивное переедание можно вылечить. Поможет в этом работа с психологом. Главное для человека в этом случае - избавиться от фактора, который провоцирует его есть всё больше: это может быть неудачный роман, недовольство собой и т.п.
Источник: Лайф