Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от еды

Короткое время между приёмами пищи. Перерыв составляет всего лишь около двух часов. При этом из-за переедания возникает чувство вины, человек много говорит о своём весе, а это всё затем может привести к депрессии или усугубить это состояние. Ещё одна причина такого поведения - уменьшение уровня серотонина и сбой в работе гипоталамуса.

Быстрое поглощение пищи. При переедании человек ест очень быстро. И часто - в одиночестве. В результате такие объёмы пищи оказываются причиной болей в желудке, а позднее человек начинает винить себя за то, что снова съел так много.

Выбор вредных продуктов. Часто люди, страдающие перееданием, едят ночью и вечером именно вредные продукты. Таким образом человек словно наказывает себя.

Вообще компульсивное переедание можно вылечить. Поможет в этом работа с психологом. Главное для человека в этом случае - избавиться от фактора, который провоцирует его есть всё больше: это может быть неудачный роман, недовольство собой и т.п.