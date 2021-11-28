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Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от еды

Их перечисляет «Лайф»
Как понять, склонны ли вы заедать стресс? Есть пять характерных симптомов.
Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от еды

Как утверждают эксперты, если для вас еда - способ забыть о каких-то негативных событиях в жизни, улучшить настроение, то это может говорить о зависимости. Всего признаков такой психологической зависимости пять.

  1. Эмоциональная зависимость. Другими словами, это когда вы едите не потому что голодны, а из-за депрессии или даже просто от скуки. Так вы как бы успокаиваете себя. Важно, что это может быть не обязательно высококалорийная еда - зависимость возможна и от стаканчика кофе, когда таким образом «запиваются» неприятные эмоции, стресс и т.п.
  1. Плохой сон. Человек не высыпается, а из-за увеличения периода бодрствования, по словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Юрия Потешкина, ему хочется есть ещё больше.
Пять признаков, указывающих на психологическую зависимость от еды
  1. Короткое время между приёмами пищи. Перерыв составляет всего лишь около двух часов. При этом из-за переедания возникает чувство вины, человек много говорит о своём весе, а это всё затем может привести к депрессии или усугубить это состояние. Ещё одна причина такого поведения - уменьшение уровня серотонина и сбой в работе гипоталамуса.
  1. Быстрое поглощение пищи. При переедании человек ест очень быстро. И часто - в одиночестве. В результате такие объёмы пищи оказываются причиной болей в желудке, а позднее человек начинает винить себя за то, что снова съел так много.
  1. Выбор вредных продуктов. Часто люди, страдающие перееданием, едят ночью и вечером именно вредные продукты. Таким образом человек словно наказывает себя.

Вообще компульсивное переедание можно вылечить. Поможет в этом работа с психологом. Главное для человека в этом случае - избавиться от фактора, который провоцирует его есть всё больше: это может быть неудачный роман, недовольство собой и т.п.

Источник: Лайф
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