Пять проблем со здоровьем, к которым приводит слишком горячий душ

Во-первых, горячий душ может сделать вашу кожу сухой. На коже человека есть натуральные масла, и горячая вода может их полностью смыть.

Из-за очень горячего душа ваша кожа может покраснеть, на ней может появиться раздражение. Происходит это потому, что чересчур горячая вода приводит к расширению кровеносных сосудов под кожей.