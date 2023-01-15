Фитнес и здоровье
12:30, 15 января 2023
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Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами

Их нельзя употреблять именно после приёма этих препаратов

Если вы вынуждены постоянно принимать лекарства, то внимательно следите за тем, что вы пьёте или едите. Иначе вы можете столкнуться с отравлением.

Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами

Фото: Detox-foods.co.uk

Продукты и напитки, которые мы употребляем каждый день, по-разному влияют на лекарства. Поэтому обязательно изучайте инструкции к препаратам перед их приёмом.

Сами по себе лекарства могут вступать в реакцию с питательными веществами. И это может плохо сказаться на здоровье.

Итак, что лучше не стоит употреблять после того, как вы выпили лекарства?

  1. Алкоголь. Из-за этого спиртное может хуже выводиться из организма. Также вы можете столкнуться с повышенным давлением, покраснением кожи, учащённым пульсом, рвотой.

  2. Кофе и чай. Если вы принимаете лекарства, назначаемые при железодефицитной анемии, то на некоторое время (два часа до и после приёма препаратов) откажитесь от кофе, чая, молочных продуктов. Лучше всего такие лекарства принимать вместе с соком апельсина или с добавкой витамина С натощак.

Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами

  1. Грейпфрут. Он может плохо повлиять на здоровье, если вы принимаете лекарства, снижающие холестерин, препараты от нарушений сердечного ритма (аритмии), антипсихотические средства, препараты для подавления иммунитета после трансплантации органов.

  2. Зелёные листовые овощи. В шпинате, белокочанной капусте, брокколи, черносливе много витамина А, который помогает крови свёртываться. Поэтому их лучше не есть, если вы принимаете лекарства для разжижения крови.

  3. Корень солодки. В его состав входят вещества, влияющие на кровяное давление. Поэтому корень солодки может привести к нарушению ритма даже у здорового человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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