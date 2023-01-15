Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами

Продукты и напитки, которые мы употребляем каждый день, по-разному влияют на лекарства. Поэтому обязательно изучайте инструкции к препаратам перед их приёмом.

Сами по себе лекарства могут вступать в реакцию с питательными веществами. И это может плохо сказаться на здоровье.

Итак, что лучше не стоит употреблять после того, как вы выпили лекарства?