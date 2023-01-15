Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствами

Пять продуктов и напитков, которые нельзя сочетать с лекарствамиИх нельзя употреблять именно после приёма этих препаратов
Если вы вынуждены постоянно принимать лекарства, то внимательно следите за тем, что вы пьёте или едите. Иначе вы можете столкнуться с отравлением.
Фото: Detox-foods.co.uk
Продукты и напитки, которые мы употребляем каждый день, по-разному влияют на лекарства. Поэтому обязательно изучайте инструкции к препаратам перед их приёмом.
Сами по себе лекарства могут вступать в реакцию с питательными веществами. И это может плохо сказаться на здоровье.
Итак, что лучше не стоит употреблять после того, как вы выпили лекарства?
Алкоголь. Из-за этого спиртное может хуже выводиться из организма. Также вы можете столкнуться с повышенным давлением, покраснением кожи, учащённым пульсом, рвотой.
Кофе и чай. Если вы принимаете лекарства, назначаемые при железодефицитной анемии, то на некоторое время (два часа до и после приёма препаратов) откажитесь от кофе, чая, молочных продуктов. Лучше всего такие лекарства принимать вместе с соком апельсина или с добавкой витамина С натощак.
Грейпфрут. Он может плохо повлиять на здоровье, если вы принимаете лекарства, снижающие холестерин, препараты от нарушений сердечного ритма (аритмии), антипсихотические средства, препараты для подавления иммунитета после трансплантации органов.
Зелёные листовые овощи. В шпинате, белокочанной капусте, брокколи, черносливе много витамина А, который помогает крови свёртываться. Поэтому их лучше не есть, если вы принимаете лекарства для разжижения крови.
Корень солодки. В его состав входят вещества, влияющие на кровяное давление. Поэтому корень солодки может привести к нарушению ритма даже у здорового человека.
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