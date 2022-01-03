Пять продуктов, из-за которых у вас возникнет гипертония

Фитнес и здоровье
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Пять продуктов, из-за которых у вас возникнет гипертонияИх перечисляет американское издание Eat This, Not That!
Гипертония опасна тем, что может увеличить вероятность инсульта или инфаркта. На возникновение этого заболевания влияет и употребление некоторых продуктов. О них - в статье.
Повышенное давление может представлять опасность для здоровья. Для его снижения важно знать, какие продукты, наоборот, способствуют развитию гипертонии. Их список - ниже.
- Обработанное мясо. Из подобных продуктов - колбасы, сосиски, бекон и т.п. Согласно результатам исследования 2015 года, они повышают давление из-за большого количества натрия, который в них присутствует.
- Конфеты. Они относятся к продуктам с добавленным сахаром, а они как раз и провоцируют повышение давления.
- Плавленые сыры. Как показывают результаты исследования 2020 года, регулярное употребление таких продуктов повышает риск возникновения гипертонии.
- Сливочное масло. Учёные в ходе исследования 2013 года выяснили, что масло повышает не только давление, но и инсулин, холестерин.
- Жареные блюда. Исследование, опубликованное в издании Nutrition Research and Practice, доказало, что среди женщин 20-57 лет выше всего риск гипертонии и предгипертонии у тех, кто ел много жареной пищи.
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Источник: ИноСМИ