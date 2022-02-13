Пять продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

О них пишет Al Araby

Многие из нас склонны мыть абсолютно все продукты перед тем, как начать приготовление блюд. Но на самом деле полезно это бывает далеко не всегда. О пяти вариантах продуктов, которые лучше не ополаскивать, - в статье.