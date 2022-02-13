Пять продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

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Пять продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлениемО них пишет Al Araby
Многие из нас склонны мыть абсолютно все продукты перед тем, как начать приготовление блюд. Но на самом деле полезно это бывает далеко не всегда. О пяти вариантах продуктов, которые лучше не ополаскивать, - в статье.
По словам автора, некоторые продукты после мытья могут изменить вкус или даже распространить микробы по всей кухне. О них - ниже.
- Курица. Действительно на поверхности курицы можно найти большое количество вредных бактерий. Тем не менее при ополаскивании эти бактерии на самом деле распространяются по всем поверхностям, в том числе по раковине, ножам и т.п. Попадают они и на руки, одежду. Уничтожить все эти бактерии позволит приготовление курицы при высоких температурах.
- Мясо. Имеется в виду говядина, телятина, баранина. Помимо распространения бактерий, это приведёт к потере вкуса продуктов. Мясной сок перед приготовлением блюд из мяса можно убрать бумажными салфетками, но вот избавиться от бактерий позволит температура не менее 145 градусов.
- Грибы. Этот вид продуктов хорошо впитывает воду, поэтому мыть их или замачивать в жидкости не рекомендуется. Лучший метод очистки - быстрое промывание, а затем обсушивание бумажным полотенцем прямо перед приготовлением. Так грибы не испортятся.
- Макароны. Дело в том, что в процессе мытья с них удаляется крахмал, который позволяет соусу впитываться лучше. После варки ополаскивать макароны нужно только тогда, когда вы хотите добавить их к салату либо обжарить на сковородке.
- Яйца. Поверхность яичной скорлупы имеет пористую структуру. Из-за этого именно при мытье опасные бактерии могут легко попасть внутрь яиц.
Также существуют продукты, которые мыть необходимо всегда. Среди них - консервированная пища, фрукты, овощи, рис.
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Источник: ИноСМИ