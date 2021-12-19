Пять продуктов, которые подавляют чувство голода и помогают похудеть

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Пять продуктов, которые подавляют чувство голода и помогают похудетьИх перечислило издание Al Arabiya
Некоторые продукты способны помочь быстро избавиться от лишних килограммов за счёт того, что снижают аппетит и позволяют чувствовать сытость длительное время. Подробнее - в материале Al Arabiya.
Добиться идеальной фигуры хотят практически все. Один из способов достичь этого - похудение. При этом существуют такие продукты, которые притупляют голод и дают возможность обходиться без пищи довольно длительное время. Всего их пять.
- Яйца. Помимо того, что они дают организму полезные вещества, эти продукты позволяют ощущать сытость дольше из-за длительного переваривания.
- Кофе. Помогает притупить чувство голода и повысить уровень гормона, который связан с ощущением сытости.
- Фасоль и чечевица. Бобовые считаются низкокалорийными, содержат много клетчатки и белка, а также помогают снизить вес.
- Тёмный шоколад. За счёт того, что этот продукт переваривается длительное время, в целом подавляет аппетит и содержит множество антиоксидантов, он помогает чувствовать сытость дольше.
- Рыба. Она влияет на выработку гормона (лептина), уменьшающего голод.
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Источник: ИноСМИ