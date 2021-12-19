Пять продуктов, которые подавляют чувство голода и помогают похудеть

Добиться идеальной фигуры хотят практически все. Один из способов достичь этого - похудение. При этом существуют такие продукты, которые притупляют голод и дают возможность обходиться без пищи довольно длительное время. Всего их пять.

Яйца. Помимо того, что они дают организму полезные вещества, эти продукты позволяют ощущать сытость дольше из-за длительного переваривания.