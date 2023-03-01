Пять продуктов, которые помогут вам быстрее похудеть после 40 лет

Авокадо. Считается, что люди, которые едят этот продукт, в повседневной жизни употребляют больше фруктов и овощей и меньше пищи, которая содержит добавленный сахар. Исследование 2013 года показало, что если вы съедите половину авокадо в обед, то это насытит вас на три-пять часов.

Орехи и семена. В умеренных количествах это лёгкая и здоровая закуска, которая отлично подходит для похудения. В состав этих продуктов входят полезные жиры, белок, клетчатка.