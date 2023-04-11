Пять продуктов, которые повышают кровяное давление

Солёная пища. Соль - самый главный виновник гипертонии. Если вы станете есть слишком много соли, то у вас повысится кровяное давление и в организме будет удерживаться вода. Постарайтесь ограничить потребление обработанных продуктов, еды на вынос, фастфуда, консервированных супов, маринадов, солёных закусок. А ещё много соли может содержаться в соевом соусе, сушёной рыбе, соусах и подливах для пасты. Высокое содержание соли в продукте - это 1,5 г и более на 100 г пищи.