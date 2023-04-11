Фитнес и здоровье
18:51, 11 апреля 2023
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Пять продуктов, которые повышают кровяное давление

Старайтесь их избегать

Из-за высокого кровяного давления у вас могут развиться болезни сердца. Поэтому важно следить за питанием. Вот какие продукты могут плохо сказаться на вашем давлении.

Пять продуктов, которые повышают кровяное давление

Фото: Punch

Диетолог и соучредитель компании DNA Вики Годфри отметила, что существует несколько вариантов продуктов, которых лучше избегать тем, кто хочет предотвратить развитие гипертонии.

  1. Солёная пища. Соль - самый главный виновник гипертонии. Если вы станете есть слишком много соли, то у вас повысится кровяное давление и в организме будет удерживаться вода. Постарайтесь ограничить потребление обработанных продуктов, еды на вынос, фастфуда, консервированных супов, маринадов, солёных закусок. А ещё много соли может содержаться в соевом соусе, сушёной рыбе, соусах и подливах для пасты. Высокое содержание соли в продукте - это 1,5 г и более на 100 г пищи.

  2. Сахар и сладкие напитки. При употреблении большого количества сахара можно набрать вес и из-за этого может повыситься давление. Особенно вредны газированные напитки, энергетики, спортивные напитки.

Пять продуктов, которые повышают кровяное давление

Healthline

  1. Насыщенные жиры и трансжиры. Такие продукты с лёгкостью могут стать причиной повышенного давления и холестерина. Кроме того, оба этих фактора приводят к высокому кровяному давлению. К продуктам с насыщенными жирами и трансжирами относятся жирные молочные продукты, масло, красное мясо, жареная пища.

  2. Алкоголь. Мужчинам рекомендуется в день употреблять максимум две порции алкоголя, женщинам - одну. Лучше всего выбирать при этом красное вино: оно поддерживает здоровье сердца.

  3. Кофеин. Научные исследования показывают, что кофеин может временно повысить давление. Людям с гипертонией специалисты рекомендуют отказаться от кофе, чая, энергетиков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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