Пять продуктов, которые сильнее всего нарушают кровообращение

Поддержание хорошего кровообращения - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для организма. По словам доктора медицинских наук Джанет Коулман, от кровообращения зависит доставка различных веществ ко всем частям тела, восстановление тканей и движение мышц. К примеру, если ноги плохо снабжаются кровью, то это может привести к образованию язв на ногах и варикозному расширению вен.

В процессе кровообращения важную роль играет питание. Диетологи советуют отказаться от ряда продуктов, мешающих нормальному кровообращению.

Жареная пища. В состав таких блюд входят опасные для здоровья трансжиры, а также насыщенные жиры. Согласно результатам исследований, трансжиры способны повысить уровень «плохого» холестерина, снизить уровень «хорошего» холестерина, привести к диабету, раку, хроническому воспалению, болезням сердца. Также в подобных продуктах много соли, а это заставляет организм удерживать воду и повышает давление.