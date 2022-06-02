Пять продуктов, которые сильнее всего нарушают кровообращение

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Пять продуктов, которые сильнее всего нарушают кровообращениеПоэтому часто их лучше не есть
Хорошее кровообращение поможет вам выглядеть лучше. Но для этого нужно отказаться от продуктов, которые негативно влияют на этот процесс.
Поддержание хорошего кровообращения - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для организма. По словам доктора медицинских наук Джанет Коулман, от кровообращения зависит доставка различных веществ ко всем частям тела, восстановление тканей и движение мышц. К примеру, если ноги плохо снабжаются кровью, то это может привести к образованию язв на ногах и варикозному расширению вен.
В процессе кровообращения важную роль играет питание. Диетологи советуют отказаться от ряда продуктов, мешающих нормальному кровообращению.
- Жареная пища. В состав таких блюд входят опасные для здоровья трансжиры, а также насыщенные жиры. Согласно результатам исследований, трансжиры способны повысить уровень «плохого» холестерина, снизить уровень «хорошего» холестерина, привести к диабету, раку, хроническому воспалению, болезням сердца. Также в подобных продуктах много соли, а это заставляет организм удерживать воду и повышает давление.
- Выпечка в упаковке, печенье, торты. Полезнее всего будет для организма, если вы испечёте их самостоятельно. В таких продуктах, купленных в магазине, может быть слишком много сахара. Если употреблять чересчур много глюкозы, это вызовет воспаление, а хроническое воспаление учёные связывают с развитием диабета второго типа. Также, добавляет диетолог компании Living.Fit Кэтрин Джервасио, продукты, содержащие много сахара, способны повредить слизистую кровеносных сосудов, а это плохо скажется на процессе кровообращения. В состав выпечки и прочих подобных продуктов могут входить и насыщенные жиры, которые, как показывают исследования, способны привести к атеросклерозу (накоплению жировых бляшек на стенках артерий) и затвердеванию стенок артерий.
- Бекон. В нём очень много натрия (в одном ломтике - 420 мг), насыщенных жиров (это может способствовать развитию атеросклероза и закупорке сосудов), нитратов (консерванты, которые повышают вероятность появления атеросклероза).
- Солёные закуски в пакетиках. Например, это чипсы, попкорн. В их состав входит значительное количество соли и насыщенных жиров. Всё это негативно скажется на кровотоке. Из-за солёной пищи у человека, как подчёркивает Ханнес, повышается вероятность инсульта или инфаркта.
- Пицца. Всего в одном ломтике пиццы может быть 600-1500 мг натрия, а замороженной пицце соли всегда чересчур много. Из-за сыра организм получит также много насыщенных жиров, а пепперони или другая колбаса ещё больше ухудшат кровообращение. Если пиццы вам всё-таки хочется, то приготовьте её дома.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: