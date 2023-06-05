Пять продуктов, которые снизят риск образования тромбов

Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказала изданию Express.co.uk о пяти продуктах, которые снизят вероятность образования опасных для жизни тромбов в организме.

Жирная рыба. В лососе, скумбрии, форели, сардине много омега-3. А ещё эта рыба отличается противовоспалительными свойствами. Даже если вы будете есть жирную рыбу всего два раза в неделю, вы всё равно снизите риск образования тромбов.

Ягоды. В их состав входит множество антиоксидантов, особенно антоцианов. Известно, что антиоксиданты уменьшают воспаление, защищают кровеносные сосуды и снижают таким образом вероятность возникновения тромбов. Стремитесь съедать хотя бы одну чашку ягод несколько раз в неделю.