Пять продуктов, которые спасут от бессонницы

Пять продуктов, которые спасут от бессонницыСъешьте их вечером
Ритм жизни у многих сегодня - очень напряжённый. Особенно много работать приходится молодым и тем, кто только начинает развивать свой бизнес. Поэтому и с бессонницей сталкивается множество людей. Справиться с ней помогут определённые продукты.
Фото: VegNews
Если вы долгое время страдаете от бессонницы, то постарайтесь чаще употреблять следующие продукты.
Банан. Благодаря магнию, витамину В6 в его составе вы сможете избавиться от плохих мыслей и успокоиться. Кроме того, банан содержит триптофан, который вместе с двумя уже упомянутыми элементами улучшает сон.
Молоко. Снотворным его можно назвать за счёт триптофана и пептидов, которые ускоряют процесс засыпания и успокаивают нервы.
Лилейник. Он считается растительным успокоительным. Лучше всего будет его заварить: так эффект будет самым сильным.
Ядра зизифуса (китайский финик, ююба). Заварите ядра кипятком, чтобы получить максимум пользы от этого продукта.
Пшено. Если вы съедите его на ночь, то сможете избавиться от бессонницы. Всё благодаря тому, что в нём есть триптофан.
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