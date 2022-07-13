Пять продуктов, которые спасут вас от обезвоживания в жару

Фрукты. К примеру, жёлтая дыня состоит из жидкости на 91 процент, а арбуз - на 92 процента. Вместо фруктов можно есть и ягоды: вместе с клубникой вы получите воду (из неё ягода состоит на 92 процента), много растительных соединений и антиоксидантов.

Простой йогурт. Healthline отмечает, что в 245 г этого йогурта - более 75 процентов воды. Кроме того, в состав йогурта входят различные витамины и минералы.