Пять продуктов, которые улучшат вашу кожу

Благодаря этим пяти суперпродуктам вы сохраните молодость и красоту своей кожи.

Тыквенные семена. В них содержится много цинка, который способствует обновлению клеток кожи, регулирует уровень коллагена.

Морковь. За счёт витамина А можно предотвратить образование пятен на коже и в целом улучшить её состояние. А моложе вы будете выглядеть благодаря каротиноидам, которые входят в состав моркови.