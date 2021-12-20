Пять продуктов, которые вредны для кишечника

Для поддержания здоровья всего организма, в том числе и кишечника, необходимо обращать внимание не только на ежедневные привычки, образ жизни, но и на питание. О продуктах, которые вредят кишечнику, - ниже.

Алкоголь. Имеется в виду злоупотребление алкогольными напитками. Как отмечает диетолог Моргин Клэр, алкоголь может вызывать расстройства пищеварения и уменьшить количество полезных бактерий в пищеварительной системе.