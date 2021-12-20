Пять продуктов, которые вредны для кишечника

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:11
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Пять продуктов, которые вредны для кишечникаО них сообщило американское издание Eat this, Not That!
Отдельные продукты способны вызвать заболевания кишечника. Некоторые из них перечислены в статье Eat this, Not That!
Для поддержания здоровья всего организма, в том числе и кишечника, необходимо обращать внимание не только на ежедневные привычки, образ жизни, но и на питание. О продуктах, которые вредят кишечнику, - ниже.
- Алкоголь. Имеется в виду злоупотребление алкогольными напитками. Как отмечает диетолог Моргин Клэр, алкоголь может вызывать расстройства пищеварения и уменьшить количество полезных бактерий в пищеварительной системе.
- Продукты с добавлением сахара. Это могут быть печенье, газированные напитки, соки и пр. Слишком большое их количество вызывает проблемы с пищеварением, вздутие живота. Кроме того, как подтверждают научные исследования, сахар способен вызвать нарушение баланса микрофлоры и способствовать возникновению воспаления в организме.
- Искусственные подсластители. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, такие подсластители вызывают непереносимость глютена.
- Мясные продукты. Проблемы могут возникнуть из-за сосисок или, например, бекона. Всё потому, что в них содержатся насыщенные жиры.
- Соевое масло. Согласно научным исследованиям, соевое масло уменьшает количество благоприятных для организма бактерий faecalibacterium и blautia и увеличивает число бактерий, влияющих на метаболизм глюкозы (alistipes, bacteroides).
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Источник: ИноСМИ