Пять продуктов, которые защитят от рака. Полезны они и виде сока

Томаты. Они считаются хорошим источником ликопина. Этот антиоксидант связан с более низкой вероятностью развития рака предстательной железы.

Морковь. Вместе с ней вы получаете бета-каротин, который в организме становится витамином А. Данный витамин играет важную роль в восстановлении и росте клеток, препятствует превращению нормальных клеток в раковые.

Зелёные листовые овощи. Клетчатку и витамины А, С, Е дадут вам такие овощи, как шпинат, белокочанная или листовая капуста.

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