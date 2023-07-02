Пять продуктов, которые защитят от рака. Полезны они и виде сока

Пять продуктов, которые защитят от рака. Полезны они и виде сокаПостарайтесь их включить в свой рацион
Рак - одна из самых страшных болезней, с которой только может столкнуться человек. Но один из способов предотвратить развитие рака - чаще употреблять определённые продукты.
Вот какие овощи, фрукты и ягоды помогут вам в профилактике рака.
Красные ягоды. В них много антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Научные исследования показывают, что люди, употребляющие большое количество клубники, меньше подвержены раку лёгких, молочной железы, толстой кишки.
Брокколи. Этот овощ содержит глюкозинолаты, которые укрепляют иммунитет и препятствуют превращению здоровых клеток в раковые.
Томаты. Они считаются хорошим источником ликопина. Этот антиоксидант связан с более низкой вероятностью развития рака предстательной железы.
Морковь. Вместе с ней вы получаете бета-каротин, который в организме становится витамином А. Данный витамин играет важную роль в восстановлении и росте клеток, препятствует превращению нормальных клеток в раковые.
Зелёные листовые овощи. Клетчатку и витамины А, С, Е дадут вам такие овощи, как шпинат, белокочанная или листовая капуста.
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