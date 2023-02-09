Пять продуктов с "пустыми" калориями, из-за которых вы толстеете

Безалкогольные сладкие напитки, спортивные напитки, энергетики. Они приятны на вкус, но в них безумно много сахара и нет никаких питательных веществ. В результате после их употребления сначала резко повышается уровень сахара в крови и энергии, а затем так же быстро и резко снижается. Вместо этих напитков лучше возьмите воду, чай или сельтерскую воду с лимоном или лаймом.