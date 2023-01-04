Пять простых способов чувствовать себя счастливым зимой

Принимать солнечные ванны . Для этого постарайтесь не прятать руки и лицо от естественного освещения. Ещё один вариант получения солнечного света - процедуры светотерапии.

Регулярно полноценно спать. Учёные полагают, что при недостатке сна в организме может не хватать дофамина. Хороший качественный сон - это когда вы ложитесь спать каждый день в одно и то же время, а сам сон длится 7-10 часов.