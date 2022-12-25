Пять простых способов легко сжечь праздничные калории

Посетите праздничные мероприятия, световые шоу и т.п. Такая прогулка может заменить кардиотренировку. Harvard Health Publishing отмечает, что за одну милю (1,6 км) вы можете сжечь примерно 100 калорий. Правда, это зависит ещё от вашего веса и темпа ходьбы. За час быстрой ходьбы вы сможете пройти примерно 6,4 км. Если же вы будете проходить по 30 минут в быстром темпе пять дней в неделю, то за 3,5 неделю вы потеряете около 0,45 кг, если будете потреблять одно и то же количество калорий.