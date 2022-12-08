Пять ранних симптомов рака кишечника

Рак кишечника вылечить можно. Но только в том случае, если он будет обнаружен на ранних стадиях. При выявлении на первой стадии более 90 % людей могут ещё прожить 5 или больше лет.

Итак, вот какие симптомы указывают на рак кишечника. Это сильная утомляемость и слабость; кровь в кале или кровотечение из заднего прохода; изменения ритма и частоты дефекации; боль либо опухоль/уплотнение в области живота; потеря веса.