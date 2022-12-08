Пять ранних симптомов рака кишечника

Пять ранних симптомов рака кишечникаОт этой болезни умерла актриса телесериала «Чирс»
Актриса Керсти Элли, которая снималась в сериале «Чирс», скончалась в 71 год из-за рака толстой кишки. Это одна из разновидностей рака кишечника. И вот на какие признаки нужно обращать внимание, чтобы как можно раньше выявить это онкологическое заболевание.
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Рак кишечника вылечить можно. Но только в том случае, если он будет обнаружен на ранних стадиях. При выявлении на первой стадии более 90 % людей могут ещё прожить 5 или больше лет.
Итак, вот какие симптомы указывают на рак кишечника. Это сильная утомляемость и слабость; кровь в кале или кровотечение из заднего прохода; изменения ритма и частоты дефекации; боль либо опухоль/уплотнение в области живота; потеря веса.
Есть и другие признаки рака кишечника, которые встречаются не так часто. Среди них - боли в области живота, напоминающие схватки; ощущение распирания в животе и вздутие; отсутствие отхождения газов, запор; рвота и тошнота; ощущение, что нужно тужиться даже после посещения туалета.
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