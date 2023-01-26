Пять расслабляющих действий перед сном

Пять расслабляющих действий перед сномОни помогут вам быстрее сбросить вес
Многим бывает тяжело заснуть. Однако при похудении полноценный сон очень важен. Попробуйте завести себе пять привычек перед сном, чтобы засыпать было проще.
Фото: The Jakarta Post
Из-за хронического недосыпа чаще хочется есть. И это не единственный негативный эффект достатка сна. Всё это приводит также к увеличению веса.
Качественный сон можно получить при соблюдении перед сном нескольких ритуалов.
Отказаться от цифровых устройств с экранами задолго до сна. Иначе, как отмечает Sutter Health, вам может быть сложнее заснуть. Лучше убрать смартфоны, планшеты за два-три часа до отхода ко сну.
Позаботиться о себе перед сном. Например, вы можете принять горячий душ или ванну с пеной, очистить лицо и т.п.
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Растягиваться в течение 15 минут. Сделайте два подхода по 60-90 секунд следующих растяжек: посидите в позе ребёнка, позаботьтесь о растяжке подколенного сухожилия, ягодичных мышц, мышц-сгибателей бедра.
Дышать животом. Для этого лягте на спину, поставьте на пол ступни, согните ноги в коленях. Нужно сделать два-три подхода по 10 вдохов либо 30-60 вдохов.
Выключить весь свет. Важно, чтобы помещение, где вы собираетесь спать, не имело включенных источников света. Так вам проще будет заснуть.
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