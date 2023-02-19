Пять самых эффективных продуктов для наращивания мышц

Даниэль МакЭвой, старший менеджер по питанию в Territory Foods, перечислила пять продуктов, которые помогут максимально быстро и эффективно нарастить мышечную массу. К тому же, как показывают данные Harvard Health Publishing, после 30 лет вы каждые 10 лет начинаете терять 3-5% мышечной массы.

Вот какие продукты помогут вам замедлить этот процесс.