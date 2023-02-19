Пять самых эффективных продуктов для наращивания мышц

Пять самых эффективных продуктов для наращивания мышцОбратите на них внимание
Если вы собираетесь нарастить мышцы, то важно обращать внимание не только на физические упражнения, но и на питание. Вот какие продукты вам помогут.
Фото: Akfit
Даниэль МакЭвой, старший менеджер по питанию в Territory Foods, перечислила пять продуктов, которые помогут максимально быстро и эффективно нарастить мышечную массу. К тому же, как показывают данные Harvard Health Publishing, после 30 лет вы каждые 10 лет начинаете терять 3-5% мышечной массы.
Вот какие продукты помогут вам замедлить этот процесс.
Лосось. В нём много бека и омега-3 жирных кислот. Благодаря этому лосось также уменьшает воспаление после тренировок.
Яйца. Они богаты витамином D, который регулирует гормоны, влияющие на рост мышц. Также в состав яиц входит аминокислота лейцин, особенно полезная при наращивании мышц.
Shutterstock
Миндаль. В нём много белка (в 30 г - 6 граммов белка), а также витаминов Е и В2 (они дают энергию, которая нужна для физических нагрузок).
Эдамаме. Это лучший источник растительного белка. Кроме того, в этом продукте много фолиевой кислоты, за счёт которой организм вырабатывает из аминокислот белок.
Киноа. В его состав входят белок и сложные углеводы, которые играют важную роль в росте мышц.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.