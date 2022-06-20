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Пять самых полезных видов листовой зелени, по мнению диетологов

Среди них есть и очень необычные варианты

Специалисты в области питания отмечают, что листовая зелень обязательно должна входить в рацион человека. Вот какие разновидности такой зелени нужно есть каждый день.