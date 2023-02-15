Пять самых популярных мифов и фактов о любви

Женщин привлекают богатые мужчины, а мужчин - молодые и красивые женщины . Возраст, богатство, образование - это лишь некоторые факторы, которые влияют на отношения. На самом деле учитывают люди при поиске и завязывании отношений куда больше факторов.

Сразу станет ясно, подходите ли вы друг другу. Когда вы кого-то встречаете впервые, единственное, что вы можете знать, - это привлекателен человек для вас или нет. В ходе недавнего исследования оказалось, что люди уже спустя три секунды могут сказать, заинтересованы они в человеке или нет. Но на то, чтобы понять, хочется ли вам устанавливать и поддерживать длительные отношения, потребуется больше времени.