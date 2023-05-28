Пять самых популярных заблуждений о питании

Эти утверждения о питании являются ложными. Тем не менее немало людей в них верят.

Сладкое помогает снять мозговую усталость. На самом деле для снятия усталости вовсе не нужны сладости. Известно, что мозг при недостатке глюкозы использует в качестве источника энергии кетоновые тела. То есть сладкое для этого есть не обязательно. А бодрее мы себя чувствуем после сладостей потому, что после их употребления в мозге высвобождается гормон удовольствия - дофамин.

Можно есть только одно яйцо в сутки. Лучше всего употреблять в день не более двух яиц, хотя какого-то предела нет. К тому же яйца на самом деле не повышают уровень «плохого» холестерина.