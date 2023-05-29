Пять самых распространённых ошибок, которые люди совершают при чистке зубов

Пять самых распространённых ошибок, которые люди совершают при чистке зубовПроверьте себя
Многие из нас чистят зубы неправильно. И стоматолог Пайал Бхалла рассказал, какие ошибки чаще всего люди совершают во время чистки зубов.
Вот пять ошибок, которые вы, скорее всего, совершаете, когда чистите зубы.
Не чистить зубы достаточно долго. Нужно уделять этому не менее двух минут два раза в день. Особое внимание при этом стоит обращать на поверхность зубов спереди, сзади, а также на жевательные поверхности. Некоторым людям может потребоваться также больше двух минут в зависимости от их потребностей.
Не очищать язык. На языке скапливаются бактерии, частицы пищи, мёртвые клетки. Это делает его отличной средой для возникновения неприятного запаха изо рта и различных проблем с полостью рта.
Слишком энергично чистить зубы. Это может привести к повреждению зубной эмали и дёсен. Если эмаль начнёт стираться, то это приведёт к повышенной чувствительности зубов, кариесу, более высокому риску кариеса. Из-за агрессивной чистки зубов также могут раздражаться и повреждаться дёсны. Лучше всего совершать при чистке мягкие круговые движения и использовать щётку с мягкой щетиной.
Не менять зубную щётку. Покупать новую щётку нужно раз в три-четыре месяца.
Чистить зубы одним и тем же способом постоянно. В этом случае вы можете пропускать определённые участки зубов.
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