Пять самых вредных для мозга продуктов

Преподаватель Гарвардской медицинской школы, психиатр Ума Найду составила подборку пяти продуктов, от которых лучше всего отказаться, чтобы сохранить мозг в здоровом состоянии до самой старости. Согласно научным исследованиям, при полном отказе от перечисленных ниже видов пищи или при сокращении её потребления можно снизить риск развития деменции.

Добавленный сахар. Если ежедневно употреблять много сахара, то уровень глюкозы в мозге тоже повысится. А это, как показывают исследования, ухудшит память и снизит пластичность гиппокампа. Американская кардиологическая ассоциация также отмечает, что мужчинам лучше не есть в день более 36 граммов сахара, а женщинам - более 25 граммов.