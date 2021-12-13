Пять самых вредных для мозга продуктов

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Пять самых вредных для мозга продуктовПо версии издания Al Arabiya
Ряд продуктов негативно влияет на мыслительные способности и в целом на здоровье головного мозга. Их перечислил в статье Al Arabiya доктор Ума Найду.
Преподаватель Гарвардской медицинской школы, психиатр Ума Найду составила подборку пяти продуктов, от которых лучше всего отказаться, чтобы сохранить мозг в здоровом состоянии до самой старости. Согласно научным исследованиям, при полном отказе от перечисленных ниже видов пищи или при сокращении её потребления можно снизить риск развития деменции.
- Добавленный сахар. Если ежедневно употреблять много сахара, то уровень глюкозы в мозге тоже повысится. А это, как показывают исследования, ухудшит память и снизит пластичность гиппокампа. Американская кардиологическая ассоциация также отмечает, что мужчинам лучше не есть в день более 36 граммов сахара, а женщинам - более 25 граммов.
- Жареные блюда. Научные исследования подтверждают, что большое количество жареной пищи в рационе снижает способность к обучению и повышает риск возникновения депрессии.
- Углеводы, значительно повышающие уровень глюкозы в крови. Продукты, богатые углеводами и крахмалом, усваиваются организмом точно так же, как сахар. То есть они могут увеличить вероятность возникновения депрессии, но при этом важно понимать, что к ним относятся продукты с высоким содержанием сахара: например, белый хлеб, картофель, белый рис.
- Алкогольные напитки. Как отмечает Ума Найду, употребление алкоголя повышает уровень стресса и лишь усиливает «мозговой туман».
- Нитраты. Такие вещества увеличивают риск развития депрессии и влияют на кишечную микрофлору таким образом, что у человека может возникнуть биполярное расстройство.
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Источник: ИноСМИ