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Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый день

Специалисты рекомендуют заменять их здоровыми альтернативами
Научные исследования утверждают, что распространение фастфуда и обработанных продуктов способствует потреблению людьми большого количества вредной еды. О некоторых видах такой пищи - в материале издания Al Jazeera.
Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый день

Существуют продукты, которые мы едим каждый день и считаем полезными, хотя на самом деле они негативно воздействуют на организм. Автор статьи называет пять примеров таких продуктов.

  1. Белый или очищенный рис. В результате обработки подобный рис утрачивает большую часть полезных свойств, а количество крахмала в нём увеличивается. Учёные утверждают, что частое потребление этого продукта приводит к диабету. Лучше всего заменить белый рис бурым.
  1. Пшеничная мука. В процессе обработки и удаления внешнего слоя зерно теряет полезные свойства. Также в ходе изготовления рафинированной муки образуется аллоксан, который приводит к диабету и способен усугубить ситуацию с задержкой жидкости в организме, запором.
Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый день
  1. Белый сахар. При потреблении в больших количествах сахар может способствовать набору веса, замедлению обмена веществ, возникновению диабета. Если полностью отказаться от сахара вам сложно, то можно заменить его мёдом или стевией.
  1. Поваренная соль. Снизить её количество в повседневных блюдах стоит, так как она повышает давление, приводит к воспалительным заболеваниям, задержке жидкости в организме.
  1. Растительные масла. Наиболее вредные из них - пальмовое и соевое. В них содержится множество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина в организме. Всё это приводит к ишемической болезни сердца, увеличению количества жира, повышению вероятности закупорки артерий. Заменить такие масла рекомендуется оливковым маслом и другими, которые являются источниками мононенасыщенных жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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