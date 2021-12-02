Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый день

Существуют продукты, которые мы едим каждый день и считаем полезными, хотя на самом деле они негативно воздействуют на организм. Автор статьи называет пять примеров таких продуктов.

Белый или очищенный рис. В результате обработки подобный рис утрачивает большую часть полезных свойств, а количество крахмала в нём увеличивается. Учёные утверждают, что частое потребление этого продукта приводит к диабету. Лучше всего заменить белый рис бурым.