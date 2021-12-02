Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый день

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Пять самых вредных продуктов, которые люди едят каждый деньСпециалисты рекомендуют заменять их здоровыми альтернативами
Научные исследования утверждают, что распространение фастфуда и обработанных продуктов способствует потреблению людьми большого количества вредной еды. О некоторых видах такой пищи - в материале издания Al Jazeera.
Существуют продукты, которые мы едим каждый день и считаем полезными, хотя на самом деле они негативно воздействуют на организм. Автор статьи называет пять примеров таких продуктов.
- Белый или очищенный рис. В результате обработки подобный рис утрачивает большую часть полезных свойств, а количество крахмала в нём увеличивается. Учёные утверждают, что частое потребление этого продукта приводит к диабету. Лучше всего заменить белый рис бурым.
- Пшеничная мука. В процессе обработки и удаления внешнего слоя зерно теряет полезные свойства. Также в ходе изготовления рафинированной муки образуется аллоксан, который приводит к диабету и способен усугубить ситуацию с задержкой жидкости в организме, запором.
- Белый сахар. При потреблении в больших количествах сахар может способствовать набору веса, замедлению обмена веществ, возникновению диабета. Если полностью отказаться от сахара вам сложно, то можно заменить его мёдом или стевией.
- Поваренная соль. Снизить её количество в повседневных блюдах стоит, так как она повышает давление, приводит к воспалительным заболеваниям, задержке жидкости в организме.
- Растительные масла. Наиболее вредные из них - пальмовое и соевое. В них содержится множество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина в организме. Всё это приводит к ишемической болезни сердца, увеличению количества жира, повышению вероятности закупорки артерий. Заменить такие масла рекомендуется оливковым маслом и другими, которые являются источниками мононенасыщенных жиров.
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Источник: ИноСМИ