Пять самых ядовитых для собак и кошек цветов

Пять самых ядовитых для собак и кошек цветовДержите своих питомцев от них подальше
С наступлением весны появляется возможность подольше погулять с собакой, а кошки могут вообще отправиться путешествовать вдали от дома. Но эксперты предупреждают: некоторые весенние цветы - опасны для здоровья домашних животных.
Фото: Vets Now
Джо Наткинс вместе с Canine Cottages перечислил пять самых токсичных для собак и кошек цветов.
Подснежники. Если ваш питомец их проглотит, то они могут ему сильно навредить. Опаснее всего - луковица этого растения. Если её съест собака, то ей станет плохо и у неё возникнет рвота, диарея.
Тюльпаны. Самой ядовитой частью этих цветов тоже являются луковицы. При проглатывании тюльпана у питомца появится рвота, диарея, изо рта у него потечёт слюна.
Нарциссы. Среди самых опасных признаков отравления этими цветами выделяют сердечную аритмию, слюнотечение, рвоту.
Колокольчики. Собаки могут легко случайно съесть это растение. А симптомы отравления им схожи с признаками отравления предыдущими цветами.
Крокусы. При попадании внутрь эти цветы вызывают у животного проблемы с желудком, диарею, рвоту.