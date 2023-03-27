Фитнес и здоровье
21:01, 27 марта 2023
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Пять самых ядовитых для собак и кошек цветов

Держите своих питомцев от них подальше

С наступлением весны появляется возможность подольше погулять с собакой, а кошки могут вообще отправиться путешествовать вдали от дома. Но эксперты предупреждают: некоторые весенние цветы - опасны для здоровья домашних животных.

Пять самых ядовитых для собак и кошек цветов

Фото: Vets Now

Джо Наткинс вместе с Canine Cottages перечислил пять самых токсичных для собак и кошек цветов.

  1. Подснежники. Если ваш питомец их проглотит, то они могут ему сильно навредить. Опаснее всего - луковица этого растения. Если её съест собака, то ей станет плохо и у неё возникнет рвота, диарея.

  2. Тюльпаны. Самой ядовитой частью этих цветов тоже являются луковицы. При проглатывании тюльпана у питомца появится рвота, диарея, изо рта у него потечёт слюна.

Пять самых ядовитых для собак и кошек цветов

Gaia

  1. Нарциссы. Среди самых опасных признаков отравления этими цветами выделяют сердечную аритмию, слюнотечение, рвоту.

  2. Колокольчики. Собаки могут легко случайно съесть это растение. А симптомы отравления им схожи с признаками отравления предыдущими цветами.

  3. Крокусы. При попадании внутрь эти цветы вызывают у животного проблемы с желудком, диарею, рвоту.

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