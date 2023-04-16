Пять симптомов, что у вас выше риск столкнуться с болезнями сердца

Большинство из нас думают, что на плохое кровообращение указывает ощущение холода или покалывания в конечностях. Но бывают и другие неочевидные признаки нарушения кровообращения. Сосудистый хирург профессор Алан Дэвис, назвал пять из них.

Выпадение волос на ногах и ступнях. Это может говорить о том, что волосяные фолликулы не получают достаточного питания и погибают. А происходит это из-за отсутствия притока крови к ногам.

Язвы. Они могут просто не заживать из-за проблем с кровообращением. Часто такие язвы появляются на голени, причём некоторые из них даже не болят.