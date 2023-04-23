Пять спортивных привычек, которые повысят вашу выносливость с возрастом

Добавьте эти привычки в свою еженедельную рутину, и вы сможете сохранить выносливость с возрастом. Однако перед этим не забудьте проконсультироваться по поводу этого всего с врачом.

Аэробные упражнения. Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и личный тренер, советует каждый день тратить на такие упражнения 20-30 минут в день и в неделю - 150 минут. Вы можете выбрать для этого такие занятия, как плавание, быстрая ходьба, езда на велосипеде.

Тренировка с отягощениями. Это один из наиболее эффективных способов снизить потерю мышечной массы при старении. Для сохранения выносливости подумайте об использовании эспандеров, силовых тренажёров, свободных весов во время тренировок. На подобные тренировки рекомендуется тратить 45-60 минут несколько раз в неделю.