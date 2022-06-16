Пять способов безопасно пережить жару

Если температура поднимается выше 38 градусов Цельсия или при сильной влажности выше 27 градусов Цельсия, то это может плохо сказаться на работе сердца. Из-за жары и обезвоживания сердце начинает работать активнее. Поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы сердцу было легче перекачивать кровь к мышцам и сами мышцы работали более эффективно.

Научные исследования демонстрируют, что когда столбик термометра достигает отметки 43 градуса, то количество смертей от болезней сердца увеличивается в два-три раза. Кроме того, учёные обнаружили, что чем сильнее летом колеблется температура, тем более серьёзными у людей могут быть инсульты.

Представители Американской кардиологической ассоциации назвали пять мер предосторожности, о которых нужно помнить в жару.

Следить за временем. В первой половине дня на улице вообще лучше не появляться. Самым опасным временем при этом считается период с полудня до 15 часов.