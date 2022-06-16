Пять способов безопасно пережить жару

Пять способов безопасно пережить жаруТакая погода особенно опасна для нескольких категорий людей
Если температура поднимается выше 38 градусов Цельсия или при сильной влажности выше 27 градусов Цельсия, то это может плохо сказаться на работе сердца. Из-за жары и обезвоживания сердце начинает работать активнее. Поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы сердцу было легче перекачивать кровь к мышцам и сами мышцы работали более эффективно.
Научные исследования демонстрируют, что когда столбик термометра достигает отметки 43 градуса, то количество смертей от болезней сердца увеличивается в два-три раза. Кроме того, учёные обнаружили, что чем сильнее летом колеблется температура, тем более серьёзными у людей могут быть инсульты.
Представители Американской кардиологической ассоциации назвали пять мер предосторожности, о которых нужно помнить в жару.
- Следить за временем. В первой половине дня на улице вообще лучше не появляться. Самым опасным временем при этом считается период с полудня до 15 часов.
- Носить правильную одежду. Нужно носить светлую одежду, изготовленную из дышащих тканей вроде хлопка или из тканей, которые отталкивают пот. Также не забудьте о шляпе, солнцезащитных очках. На лицо необходимо нанести солнцезащитный водостойкий крем (SPF - не менее 15) и обновлять его каждые пару часов.
- Пить воду. Откажитесь при этом от алкоголя и напитков, содержащих кофеин.
- Регулярно делать перерывы. Полезно некоторое время проводить в тени или прохладном месте.
- Следовать рекомендациям врача. Если вы принимаете какие-либо лекарства, то не отказывайтесь от них.
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