Пять способов быстро и легко заснуть во время жары

Во время сна температура тела то понижается, то повышается. Заснуть же возможно, отмечает эксперт по сну Хейли Тистелтон, когда температура снизится.

Для этого специалист советует приобрести правильное одеяло. Дело в том, что некоторые подушки и одеяла способны задерживать тепло. Из-за этого вам может стать слишком жарко. Лучше всего для лета приобрести одеяло из полого волокна, оптимальным выбором станет пуховое одеяло плотностью примерно 4,5 тонн.

За 1,5 часа перед сном нужно также отказаться от интенсивных тренировок.