Пять способов быстро и легко заснуть во время жары

Пять способов быстро и легко заснуть во время жарыИх перечислил эксперт по сну
Во время сна температура тела то понижается, то повышается. Заснуть же возможно, отмечает эксперт по сну Хейли Тистелтон, когда температура снизится.
Для этого специалист советует приобрести правильное одеяло. Дело в том, что некоторые подушки и одеяла способны задерживать тепло. Из-за этого вам может стать слишком жарко. Лучше всего для лета приобрести одеяло из полого волокна, оптимальным выбором станет пуховое одеяло плотностью примерно 4,5 тонн.
За 1,5 часа перед сном нужно также отказаться от интенсивных тренировок.
Что касается вентилятора, то его как раз использовать в ночное время можно. Другой вариант освежиться - это холодный компресс.
Перед вентилятором для охлаждения воздуха можно просто поставить бутылку с замороженной водой или миску со льдом. Для того чтобы быстрее заснуть, в прохладе важно держать ступни, центральную часть тела и голову. Это можно осуществить при помощи влажной ткани, которая будет использоваться как компресс.
За один или два часа до отхода ко сну полезно будет принять тёплую ванну. Это поможет снизить температуру тела.
Последняя рекомендация специалиста - спать в пижаме. Она будет впитывать пот, и в целом в ней вы будете себя чувствовать комфортнее.
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