Пять способов есть меньше соли, чтобы укрепить сердце

Пять способов есть меньше соли, чтобы укрепить сердцеСледовать этим рекомендациям очень просто
Научные исследования показывают, что американцы едят очень много соли. И это может навредить их здоровью.
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Соль - это отличный источник натрия. Однако избыток натрия опасен для здоровья. Он может привести к повышению давления, а высокое кровяное давление способствует развитию болезней сердца и возникновению инсульта.
Многим тяжело избегать продуктов, которые содержат много натрия. Связано это с тем, что соль найти можно практически везде. Но один из лучших способов сократить потребление соли - это следовать определённому плану питания. Вот что вы можете сделать.
Отдавайте предпочтение свежим продуктам. Ешьте больше овощей и фруктов и меньше - различных замороженных обедов, фастфуда, пиццы и т.п., где содержится много натрия. Покупайте нежирные куски мяса, откажитесь от солёного мяса вроде бекона. Старайтесь больше готовить дома.
Ешьте продукты без соли или с низким содержанием натрия. Взрослым нужно потреблять около 1 чайной ложки натрия в день. Всю информацию о количестве натрия в продуктах можно найти на этикетках.
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Добавляйте больше специй и трав. Они помогут вам заменить соль.
Ограничьте потребление различных приправ и гарниров. Старайтесь добавлять в блюда меньше кетчупа, заправок для салатов, соуса для барбекю, острого соуса, соевого соуса, соуса терияки. Будьте осторожны с солёными закусками вроде огурцов, маринованных овощей, оливок, квашеной капусты.
Проконсультируйтесь со специалистом по поводу контроля потребления натрия.
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