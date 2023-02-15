Пять способов есть меньше соли, чтобы укрепить сердце

Соль - это отличный источник натрия. Однако избыток натрия опасен для здоровья. Он может привести к повышению давления, а высокое кровяное давление способствует развитию болезней сердца и возникновению инсульта.

Многим тяжело избегать продуктов, которые содержат много натрия. Связано это с тем, что соль найти можно практически везде. Но один из лучших способов сократить потребление соли - это следовать определённому плану питания. Вот что вы можете сделать.