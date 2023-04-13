Пять способов избавиться от тяги к сладкому

Одна из главных причин того, что нам так сильного хочется сладкого, - это наш мозг. Именно он управляет всем организмом. Благодаря мозгу формируются привычки, а затем они становятся бессознательными действиями.

Существует петля привычки. Она включает стимул (например, ощущение грусти), привычку (поедание шоколада) и подкрепление/вознаграждение (ощущение счастья). Привычки, связанные с питанием, изменить тяжело. Но вот что вы можете сделать, если привыкли есть сладкое.