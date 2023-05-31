Пять способов избавиться от жира на животе без строгой диеты

Существует множество способов похудеть. Однако доктор Сара Каят, врач-резидент This Morning, дала пять советов по тому, как сделать это наиболее эффективно.

Ешьте осознанно. Обращайте внимание на вкус блюд, когда вы едите, и старайтесь не употреблять пищу на ходу или во время просмотра телевизора. Осознанное питание действительно помогает поддерживать здоровый вес.

Употребляйте больше «правильной» пищи. Это низкокалорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Например, растительные продукты.